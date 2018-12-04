Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) Halil Bader Arslan'dan boşalan göreve atanan isim belli oldu. TİM Genel Sekreterliğine Prof. Dr. Kerem Alkin getirildi.

Kerem Alkin kimdir?

28 Haziran 1965, İstanbul doğumlu olan Prof. Dr. Kerem Alkin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladığı lisans eğitiminin ardından, lisansüstü eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans programı ile sürdürmüştür. Doktorasını 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı'nda tamamlayan Alkin, akademik kariyerine 1987 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi araştırma görevlisi olarak başlamıştır.



1999 - 2001 yılları arasında İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Para-Banka Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten Alkin'in profesörlük ataması 2004 yılında, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi nezdinde İktisat Ana Bilim Dalı kadrosuna yapılmıştır.

Kerem Alkin, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yaptığı dönemde, 2001-2013 arası, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Uluslararası Ticaret ile, Bankacılık-Finans Bölüm Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür.

Prof. Dr. Kerem Alkin, 2010 - 2013 yılları arasında Bloomberg HT Televizyon Kanalı Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmüş ve 16 Nisan 2013'den itibaren İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanlığı görevini üstlenerek, tekrar tam zamanlı olarak akademisyenlik görevini sürdürmüştür.



11 Mart 2014'den, 23 Mart 2015'e kadar Nişantaşı Üniversitesi Rektörlük görevini sürdüren Prof. Dr. Kerem Alkin, 26 Mart 2015'den bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyeliği, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanlığı ile, Mobilsiad

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte ve aynı zamanda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İnternet Geliştirme Kurulu üyeliği görevini de sürdürmektedir. Prof. Dr. Alkin, Sabah ve Daily Sabah gazetelerinde de köşe yazarlığı yapmaktadır.

Fransızca ve İngilizce bilen Prof. Dr. Kerem Alkin evli ve 1 çocuk babasıdır.