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haklı çıktı

Tüketiciler haklı çıktı
Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren tüketici hakem heyetlerince yılın 11 ayında 470 bin 502 başvuru karara bağlanırken, yüzde 67'si in lehine sonuçlandı. Tüketiciler e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yaparak doğrudan hakem heyetlerine ücretsiz başvuru yapabiliyor. Tüketici kaybetse de mali yük getirilmiyor. Başvurular yaklaşık 3 ayda karara bağlanıyor.

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