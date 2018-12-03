Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren tüketici hakem heyetlerince yılın 11 ayında 470 bin 502 başvuru karara bağlanırken, yüzde 67'si tüketicilerin lehine sonuçlandı. Tüketiciler e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yaparak doğrudan hakem heyetlerine ücretsiz başvuru yapabiliyor. Tüketici kaybetse de mali yük getirilmiyor. Başvurular yaklaşık 3 ayda karara bağlanıyor.
- Ekonomi
- 03.12.2018
- Gazete
Tüketiciler haklı çıktı
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