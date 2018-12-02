Altın fiyatları, doların temkinli seyir izlemesiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Altın piyasasında, en düşük 203 bin lirayı, en yüksek 203 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,29 yükselişle 203 bin 700 liradan tamamladı. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 2 Aralık güncel altın fiyatları..

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR (2 ARALIK 2018)