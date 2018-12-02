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  • 02.12.2018 13:21

bugün! 2 Aralık Pazar , , bilezik gram fiyatı ne kadar?

haftayı nasıl kapattı? İstanbul 'da, dün kapanışta 332 lira, 1.361 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 203,6 liradan işlem gördü. Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı, fiyatı ne kadar? İşte 2 Aralık güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları, doların temkinli seyir izlemesiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Altın piyasasında, en düşük 203 bin lirayı, en yüksek 203 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,29 yükselişle 203 bin 700 liradan tamamladı. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 2 Aralık güncel altın fiyatları..

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR (2 ARALIK 2018)

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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