Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren tüketici hakem heyetine Kasım ayı sonu itibariyle, 458 bin 983 kişi başvuru yaptı ve geçmiş dosyalarla birlikte 470 bin 502 başvuru karara bağlandı. Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla görev yapan tüketici hake heyeti başvuruları nereden, nasıl yapılır? Tüketici hakem heyeti nedir? İşte tüketici hakem heyeti başvuru formu ve başvuru ile ilgili merak edilenler...

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Tüketici hakem heyetine başvurular ücretsiz yapılıyor. E-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilen başvuruların tüketici aleyhine karara bağlanması durumunda, tebligat ve bilirkişi ücretleri Bakanlık tarafından karşılanıyor ve tüketicilere hak arama konusunda herhangi bir mali yük getirilmiyor.

Tüketici hakem heyetine başvuru yapabilmek için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yapın. Daha sonra arama sistemde yer alan Ticaret Bakanlığı kurumunun altında yer alan "Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi" kısmına tıklayın. Açılan pencerede, "Uygulamaya Git" butonuna tıkladıktan sonra yönlendirileceğiniz sayfada yapmanız gerek işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

E-DEVLET TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

TÜKTİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YARGININ YÜKÜNÜ HAFİFLETİYOR

Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla 23 yıldır önemli rol üstlenen tüketici hakem heyetleri yargının yükünü hafifletiyor. Tüketici hakem heyetlerince bugüne kadar karara bağlanan başvuru sayısı 13 milyonu geçti.

Tüketici hakem heyetleri, satın aldıkları mal veya hizmetler nedeniyle satıcı veya sağlayıcılarla uyuşmazlık yaşayan ve sözleşmenin zayıf tarafı olan tüketicilerin, daha hızlı, masrafsız ve kısa sürede çözüme ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla mahkeme öncesi çözüm merci olarak, kurulduğu 1995 yılından bugüne ilçe kaymakamlıklarında ve ticaret il müdürlükleri bünyesinde hizmet sunuyor.

Tüketici hakem heyetleri, bu yıl itibarıyla 6 bin 860 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda tarafları bağlayıcı nitelikte karar veriyor.

Tüketici hakem heyetleri, tüketicilerin tarafı olduğu ayıplı mal ve hizmetler, taksitle satış sözleşmeleri, tüketici kredisi sözleşmeleri, konut finansmanı sözleşmeleri, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, mesafeli sözleşmeler, devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, paket tur sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet ve bankacılık sözleşmeleri gibi her türlü tüketici sözleşmeleriyle satış sonrası hizmetler ve garanti belgesi uygulamalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar hakkında karar verebiliyor.