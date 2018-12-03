Groupe Bruxelles Lambert SA tarafından yapılan açıklamada Belçikalı ünlü milyarder Albert Frere'nin 92 yaşında hayat gözlerini yumduğu belirtildi. Belçika'nın en zengin insanı unvanına sahip Frere'nin çok sayıda sektörde yatırımları bulunuyordu.

6,2 MİLYAR DOLARLIK BİR SERVETE SAHİPTİ

Belçika'nın en zengin iş adamı olan Albert Frere, 6,2 milyar dolarlık bir servete sahipti. Yaklaşık 6,2 milyar dolarlık servetiyle "Belçika'nın en zengin iş adamı" olan Albert Frere, 92 yaşında hayatını kaybetti. Groupe Bruxelles Lambert (GBL) yatırım şirketinden yapılan açıklamada, onursal başkanları ve büyük hissedarları olan Frere'nin yaşamını kaybettiği bildirildi.

2015 YILINDA EMEKLİYE AYRILMIŞTI

Belçika'nın Charleroi şehrinde 1926 yılında dünyaya gelen Frere, 1970'li yıllarda ülkenin çelik sektöründe önemli rol üstlendi. Ardından kurduğu holdingle ağır sanayi, petrol ve enerji alanlarında yatırımlar yapan Frere, 2015 yılında emekliye ayrılmıştı.

BELÇİKA'NIN EN ZENGİN İŞ ADAMI

Toplam serveti 6,2 milyar dolar civarında olan Frere, "Belçika'nın en zengin iş adamı" olarak biliniyordu.