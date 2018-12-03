Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.12.2018 15:45

Son dakika: Ünlü milyarder hayatını kaybetti! 'nın en zengin Albert Frere kimdir?

'nın en zengin 92 yaşında hayatını kaybetti. 2015 yılında emekliye ayrılan ünlü milyarder Albert Frere, 6,2 milyar dolarlık bir servete sahipti. Peki Albert Frere kimdir?

Ünlü milyarder hayatını kaybetti

Groupe Bruxelles Lambert SA tarafından yapılan açıklamada lı ünlü milyarder 'nin 92 yaşında hayat gözlerini yumduğu belirtildi. Belçika'nın en zengin insanı unvanına sahip Frere'nin çok sayıda sektörde yatırımları bulunuyordu.

6,2 MİLYAR DOLARLIK BİR SERVETE SAHİPTİ

Belçika'nın en zengin olan Albert Frere, 6,2 milyar dolarlık bir servete sahipti. Yaklaşık 6,2 milyar dolarlık servetiyle "Belçika'nın en zengin iş adamı" olan Albert Frere, 92 yaşında hayatını kaybetti. Groupe Bruxelles Lambert (GBL) yatırım şirketinden yapılan açıklamada, onursal başkanları ve büyük hissedarları olan Frere'nin yaşamını kaybettiği bildirildi.

2015 YILINDA EMEKLİYE AYRILMIŞTI

Belçika'nın Charleroi şehrinde 1926 yılında dünyaya gelen Frere, 1970'li yıllarda ülkenin çelik sektöründe önemli rol üstlendi. Ardından kurduğu holdingle ağır sanayi, petrol ve enerji alanlarında yatırımlar yapan Frere, 2015 yılında emekliye ayrılmıştı.

BELÇİKA'NIN EN ZENGİN İŞ ADAMI

Toplam serveti 6,2 milyar dolar civarında olan Frere, "Belçika'nın en zengin iş adamı" olarak biliniyordu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Ünlü milyarder Albert Frere hayatını kaybetti! Belçika'nın en zengin iş adamı Albert Frere kimdir?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar