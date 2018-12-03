Başkan Erdoğan düğmeye bastı! 2019 seferberlik yılı olacak

Türkiye İş Kurumu aracılığıyla 2 milyon kişiye iş kapısı açmak için işgücü eğitimi, 1 milyon kişiye meslek belgesi verilecek. İlave istihdama teşvikler sürecek ve işe ilk adımda asgari ücretin yarısını devlet ödeyecek. Hükümetin yeni yıl ajandasında istihdam odaklı yatırım projelerine ivme katacak, işgücüne katılımı yüzde 53'e çıkaracak, İŞKUR eliyle binlerce gence iş fırsatı yaratacak bazı önemli adımlar şöyle: