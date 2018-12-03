Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.12.2018 12:04

Başkan Erdoğan düğmeye bastı! 2019 seferberlik yılı olacak

Türkiye 2019'da da Başkan Erdoğan önderliğinde yatırım ve seferberliği ilan edecek. 2018 yılında yapılan istihdam seferberliğinde sadece aracılığı ile yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam imkanı yaratılırken, bu rakamın 2019'da da artarak devam etmesi bekleniyor.

Türkiye İş Kurumu aracılığıyla 2 milyon kişiye iş kapısı açmak için işgücü eğitimi, 1 milyon kişiye meslek belgesi verilecek. İlave istihdama teşvikler sürecek ve işe ilk adımda asgari ücretin yarısını devlet ödeyecek. Hükümetin yeni yıl ajandasında istihdam odaklı yatırım projelerine ivme katacak, işgücüne katılımı yüzde 53'e çıkaracak, İŞKUR eliyle binlerce gence iş fırsatı yaratacak bazı önemli adımlar şöyle:

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriBaşkan Erdoğan düğmeye bastı! 2019 seferberlik yılı olacak
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar