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  • 03.12.2018 09:35

bugün: 3 Aralık fiyatı, , ne kadar oldu?

dolar kaybına paralel olarak yükseldi. Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altının gram fiyatı, 29 Kasım'da 202,2 lira ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini gördü. fiyatı, fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 3 Aralık ...

Altın fiyatları ABD ile Çin'in ticaret politikası alanındaki görüş ayrılıklarını gidermek için 90 gün süreyle gümrük vergilerindeki herhangi bir artış yapmamak üzerine uzlaşmasının ardından dolardaki değer kaybına paralel yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 yükselerek 1,225.67 dolar oldu. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 3 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (3 ARALIK 2018)

GRAM ALTIN FİYATI
203,62
203,92

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
204,50
204,53

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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