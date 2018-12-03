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ı rekor kırdı

Otomotiv ihracatı rekor kırdı
Türk sektörünün ı, Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 2 milyar 769 milyon dolar oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre; Kasım'da 2 milyar 769 milyon dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü, bugüne kadarki en yüksek Kasım ayı ihracatına ulaştı.

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