Otomotiv ihracatı rekor kırdı

Türk otomotiv sektörünün ihracatı, Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 2 milyar 769 milyon dolar oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre; Kasım'da 2 milyar 769 milyon dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü, bugüne kadarki en yüksek Kasım ayı ihracatına ulaştı.
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