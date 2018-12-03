Bugünkü
Takvim

4 ayın en düşüğünde

Gram altın 4 ayın en düşüğünde
Altının gram fiyatı, 29 Kasım'da 202.2 lira ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Değer kaybını üst üste 3'üncü aya taşıyan , Kasım'ı yüzde 5.8 değer kaybıyla 205.3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı Eylül'de yüzde 8.2, Ekim'de ise yüzde 5.9 gerilemişti. Gram altın Ocak- Kasım'da ise yaklaşık yüzde 30 kazandırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriGram altın 4 ayın en düşüğünde
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar