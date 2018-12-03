Gram altın 4 ayın en düşüğünde

Altının gram fiyatı, 29 Kasım'da 202.2 lira ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Değer kaybını üst üste 3'üncü aya taşıyan gram altın, Kasım'ı yüzde 5.8 değer kaybıyla 205.3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı Eylül'de yüzde 8.2, Ekim'de ise yüzde 5.9 gerilemişti. Gram altın Ocak- Kasım'da ise yaklaşık yüzde 30 kazandırdı.
- Ekonomi
- 03.12.2018
- Gazete
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