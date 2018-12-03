Ekonominin başında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Daha önceki açıklamalarında da ekonomide iyiye gidişin başladığını ve enflasyonda güçlü bir düşüş yaşanacağını söyleyen Albayrak yaptığı açıklamada "Dengelenme süreci etkisini Aralık ayında da gösterecek." dedi.

İşte Berat Albayrak'ın yaptığı o açıklama:

"Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım'da bir önceki aya göre %1,44 düştü. Üretici Fiyatlarında da %2,53 düşüş gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise %24.34'ten %20.72'ye geriledi. Bu tablo enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir.



Kasım ayı enflasyon rakamları, Eylül ayındaki yüksek enflasyon sonrasında atılan adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele programının başarısını ortaya koymuştur. Dengelenme süreci kur ve faizlerden sonra enflasyon rakamlarında da etkisini göstermeye başlamıştır.



Fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikalarımızdaki güçlü duruş ile desteklemeye devam ediyoruz. Dengelenme süreci etkisini Aralık ayında da gösterecek. YEP'teki 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz.



2019'da, özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminin sağladığı güçlü koordinasyon ile, tüm bakanlıklarımızla birlikte enflasyonla mücadelede başlattığımız yapısal adımları daha da ileri taşıyacağız."