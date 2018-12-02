Son günlerde özellikle akaryakıtta üst üste gelen indirimler ve fiyat düşüşünün pompaya doğrudan yansıması 'aynı indirim elektrik vedoğalgazda ne zaman olacak?' sorusunu da beraberinde getirdi. Enerji uzmanlarına göre akaryakıtın ardından elektrik ve doğalgaz indirimleri için beklenen haberin öncüsü geldi.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, dövizin ateşinin düşmesi ve TL'nin değer kazanmasının ardından 'fiyatlarda en az yüzde 10 indirim beklentimiz' var demişti. Kumbaroğlu, bu indirimin ilk adımının spot piyasasında geldiğini açıkladı.