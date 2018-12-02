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  • 02.12.2018 12:50
  • Son Güncelleme: 02.12.2018 12:50

ve a da geliyor

Dövizin ve petrol fiyatlarının düşmesi ile birlikte son dönemde ve piyasalarında beklentisi oluştu. uzmanlarına göre spot piyasadaki indirim yakın zamanda faturalara da yansıyacak ve vatandaşın cebini doğrudan etkileyecek.

Vatandaşa müjdeli haber! Faturalara yansıyacak

Son günlerde özellikle akaryakıtta üst üste gelen indirimler ve fiyat düşüşünün pompaya doğrudan yansıması 'aynı indirim elektrik vedoğalgazda ne zaman olacak?' sorusunu da beraberinde getirdi. Enerji uzmanlarına göre akaryakıtın ardından elektrik ve doğalgaz indirimleri için beklenen haberin öncüsü geldi.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, dövizin ateşinin düşmesi ve TL'nin değer kazanmasının ardından 'fiyatlarda en az yüzde 10 indirim beklentimiz' var demişti. Kumbaroğlu, bu indirimin ilk adımının spot piyasasında geldiğini açıkladı.

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