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  • 02.12.2018 11:23
  • Son Güncelleme: 02.12.2018 11:42

Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabından duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; ""Kasım ayı kurda ve faizlerde sağlanan pozitif gelişmelerin yanında k güvenin arttığı bir ay oldu. Güçlü dış ticaret rakamları ile dengelenmede iyi bir performansı yakaladık." dedi.

Bakan Albayrak duyurdu: İyi bir performans yakaladık

G20 Liderler Zirvesi kapsamında Arjantin'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı , deki gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak açıklamasında;
"Kasım ayı kurda ve faizlerde sağlanan pozitif gelişmelerin yanında ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu. Güçlü dış ticaret rakamları ile dengelenmede iyi bir performansı yakaladık. Gevşemeden, adımlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecek ve hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

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