G20 Liderler Zirvesi kapsamında Arjantin'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomideki gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak açıklamasında;

"Kasım ayı kurda ve faizlerde sağlanan pozitif gelişmelerin yanında ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu. Güçlü dış ticaret rakamları ile dengelenmede iyi bir performansı yakaladık. Gevşemeden, adımlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecek ve hedeflerimize ulaşacağız" dedi.