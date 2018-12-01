İhracatta hedef 200 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "2019'da 80 binin üzerinde ihracatçıyla, 200 milyar dolarlık ihracata doğru yürümek en büyük beklentimiz" dedi. 2019'da ihracatçı sayısının artırılmasını hedeflediklerini dile getiren Gülle, bu sayede ihracat hacminin de artacağını ifade etti. Gülle, "Önemli pazarlarda ihracat ailesine her ay bin 500 civarında ihracatçı katılıyor. Şu an ailemiz 72 bin 500 kişi" diye konuştu.
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- 01.12.2018
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