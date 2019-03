Bitmeyen Cuma bereketi

Şahane Cuma adıyla hayata geçirilen indirim günlerinekampanyasıyla katılan AND Gayrimenkul, 23, 24 ve 25 Kasım tarihlerindeAND Gayrimenkul, bu kapsamda her gün19.00- 00.00 saatleri arasında hem web sitesinde hem de satış ofisinde satışa çıkardı. Yoğun ilgiyle karşılanan kampanyadaciro elde edildi.kampanya boyunca hem AND Pastel satış ofisinde hem de web sitelerinden oldukça yoğun talep aldıklarını belirterek, kısa süre içinde