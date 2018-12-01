Bitmeyen Cuma bereketi

Türkiye'de Şahane Cuma adıyla hayata geçirilen indirim günlerine Bitmeyen Cuma kampanyasıyla katılan AND Gayrimenkul, 23, 24 ve 25 Kasım tarihlerinde AND Pastel projesinde yüzde 40 indirim uyguladı. AND Gayrimenkul, bu kapsamda her gün 10 daireyi 19.00- 00.00 saatleri arasında hem web sitesinde hem de satış ofisinde satışa çıkardı. Yoğun ilgiyle karşılanan kampanyada 19 milyon lira ciro elde edildi. AND Gayrimenkul Genel Müdürü Ali Baki Usta, kampanya boyunca hem AND Pastel satış ofisinde hem de web sitelerinden oldukça yoğun talep aldıklarını belirterek, kısa süre içinde 30 daire sattıklarını açıkladı.
- Ekonomi
- 01.12.2018
- Gazete
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