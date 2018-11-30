Emekliye yeni maaş

Emekliler Ocak zammını merakla bekliyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine de yüzde 4 zam ve 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıkarken, Kasım ve Aralık verileri bekleniyor. Ancak enflasyon tahminleri de ipuçlarını veriyor. 2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 (% 4 zam + % 7.15) olacak. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ise SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 13.12, memur emeklilerine yüzde 13.62 (% 4 zam + % 9.62 enflasyon farkı) zam yapılabileceğini gösteriyor. Son beklenti anketinde ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.99, memur emeklilerine yüzde 14.49 (yüzde 4 zam + yüzde 10.49 enflasyon farkı) zamma işaret ediyor.
AİLE YARDIMI MASADA
Memurlara her ay ödenen aile yardımının memur emeklilerine de ödenmesi gündemde. 7 Aralık'ta toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında konu masaya yatırılacak. Konfederasyonlar memur emeklilerine de aile yardımı ödenmesi talebini toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirmiş ancak karara bağlanamamıştı. Eğer talepler kabul görürse, memur emeklileri ek gelire kavuşacak. Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 251,68 lira ödeniyor. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş çocuklar için 58,98 lira, 6 yaş üstü çocuklar için 29,49 lira.
AİLE YARDIMI MASADA
Memurlara her ay ödenen aile yardımının memur emeklilerine de ödenmesi gündemde. 7 Aralık'ta toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında konu masaya yatırılacak. Konfederasyonlar memur emeklilerine de aile yardımı ödenmesi talebini toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirmiş ancak karara bağlanamamıştı. Eğer talepler kabul görürse, memur emeklileri ek gelire kavuşacak. Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 251,68 lira ödeniyor. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş çocuklar için 58,98 lira, 6 yaş üstü çocuklar için 29,49 lira.
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