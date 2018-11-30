Alışveriş poşeti en az 25 kuruş

Çevrenin korunmasına yönelik yasa teklifi dün Meclis'te kabul edildi. Yasaya göre plastik alışveriş poşetleri ücretli olacak. Ücreti de 25 kuruştan az olmayacak. Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası kesilecek.
- Ekonomi
- 30.11.2018
- Gazete
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