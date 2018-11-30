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poşeti en az 25 kuruş

Alışveriş poşeti en az 25 kuruş
Çevrenin korunmasına yönelik yasa teklifi dün Meclis'te kabul edildi. Yasaya göre plastik poşetleri ücretli olacak. Ücreti de 25 kuruştan az olmayacak. Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası kesilecek.

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