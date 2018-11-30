Milli Piyango yılbaşı biletleri dün Türkiye genelinde çeyrek, yarım ve tam seçenekleriyle satışa çıktı. Büyük ikramiyenin 70 milyon lira olduğu, toplam 390 milyon 910 bin ikramiyenin verileceği çekiliş için tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17,5 liradan satışa sunuldu. Yılbaşı biletleri, bu yıl Sayısal Loto gibi şans oyunlarının oynandığı makineler aracılığıyla da temin edilebilecek. Vatandaşlar yılbaşı özel çekilişinde, geleneksel olarak basılı Milli Piyango biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil biletlerini temin edebilecek.
- Ekonomi
- 30.11.2018
- Gazete
70 milyonluk hayal
Büyük ikramiyenin 70 milyon lira olduğu yılbaşı piyango biletleri satışa çıktı. İsteyenler biletleri makineler aracılığıyla da alabilecek
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