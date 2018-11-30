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70 milyonluk hayal

nin 70 milyon lira olduğu yılbaşı piyango biletleri satışa çıktı. İsteyenler biletleri makineler aracılığıyla da alabilecek

70 milyonluk hayal
Milli Piyango yılbaşı biletleri dün genelinde çeyrek, yarım ve tam seçenekleriyle satışa çıktı. nin 70 milyon lira olduğu, toplam 390 milyon 910 bin ikramiyenin verileceği çekiliş için tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17,5 liradan satışa sunuldu. Yılbaşı biletleri, bu yıl Sayısal Loto gibi şans oyunlarının oynandığı makineler aracılığıyla da temin edilebilecek. Vatandaşlar yılbaşı özel çekilişinde, geleneksel olarak basılı biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil biletlerini temin edebilecek.

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