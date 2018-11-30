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2019 Asgari Geçim İndirimi ne kadar olacak? | 2019 mı ne kadar olacak?

Yeni yılın gelmesiyle herkesin geliri artacak. le birlikte Asgari Geçim İndirimi'ne de gelecek. Peki, asgari ücretin artmasıyla çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi () ne kadar olacak? İşte mevcut AGİ tutarları ve 2019 zamlı Asgari Geçim İndirimi...



Yeni yılın gelmesiyle herkesin geliri artacak. Ocak'ta çalışanlar çifte zam alacak. Maaşları işverenler tarafından artırılacak olan çalışanlar, bir zammı da Asgari Geçim İndirimi'nde (AGİ) alacak.
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