Şov zamanı

Los Angeles'ta otomobil şöleni yaşanıyor. 30 Kasım'da kapılarını halka açacak olan Los Angeles Otomobil Fuarı'nda araç tanıtımları başladı. Pek çok marka yeni modellerinin dünya prömiyerini yapıyor. 9 Aralık'a kadar açık olacak fuarda; SUV modellerden pick-up modellere, elektrikli araçlardan binek otomobillere birçok yeni model yer alıyor. Audi e-tron GT Concept, BMW X7, Kia Soul, Mazda 3, Porsche 911, Toyota Prius gibi pek çok model dikkat çeken yenilikleri ile fuarda görücüye çıkacak.
GECE GÖRÜŞ KAMERALI
Porsche 911'in Carrera S ve Carrera 4S'te turbo şarjlı 6 silindirli motor bulunuyor. Carrera S 100 km'ye 3.7 saniyede çıkıyor. Modelde ilk kez gece görüş asistanı sunuluyor.
GECE GÖRÜŞ KAMERALI
Porsche 911'in Carrera S ve Carrera 4S'te turbo şarjlı 6 silindirli motor bulunuyor. Carrera S 100 km'ye 3.7 saniyede çıkıyor. Modelde ilk kez gece görüş asistanı sunuluyor.
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