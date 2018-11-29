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  • 29.11.2018 10:11
  • Son Güncelleme: 29.11.2018 10:17

: Kasım ayı rakamları açıklandı

() tarafından hazırlanan rapora göre Kasım ayı rakamları belli oldu. Açıklanan rakamlara göre ye güven Kasım ayında yüzde 9,1'lik bir artış göstererek 73,7'ye yükseldi.

Ekonomiye güven artıyor! Kasım ayı rakamları belli oldu

, kasımda geçen aya kıyasla yüzde 9,1 artarak 67,5'ten 73,7'ye çıktı.

(), kasım ayına ilişkin k güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay ekime göre yüzde 9,1 artarak 67,5'ten 73,7'ye yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Kasım ayında tüketici güven endeksi 59,6'ya, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi 96,8'e, hizmet sektörü güven endeksi 79,8'e ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,7'ye yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi ise bu ay 56,6 değerine geriledi.

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