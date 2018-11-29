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  • 29.11.2018 11:26

Dolar erimeye devam ediyor! 29 Kasım 2019 güncel döviz kuru

Ekonomide iyileşme süreci hız kazanmaya devam ediyor. Dolar bugün son 4,5 ayın en düşük seviyesine inerek 5,18 TL'yi gördü. Bir sonraki direnç noktasının 5,10 TL olması beklenirken, onun da kırılması durumunda doların 5 liranın altını görebileceği konuşuluyor.

Dolarda yaşanan düşüş devam ediyor. Bugün, son ayların en düşük seviyesini gören dolar 5,18 seviyelerine kadar geriledi. Doların yeni direnç noktası 5,10 olarak görülüyor.

DÜŞÜŞÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR
Özellikle, Türkiye'de yaşanan ekonomiye istikrar kazandırma sürecinde alınan önlemler, meyvelerini vermeye devam ederken ekonomi uzmanları doların düşüşünün devam edeceğini belirtiyor.

Özellikle yakın vadede 5,08 - 5,05 bandına ulaşılması beklenen dolar yeni yıla düşüşle girdiği taktirde trendini bozmayacağı düşünülüyor.

EURO DA ERİYOR
Dövizde düşüş sadece dolarda yaşanmıyor. Euro değerlerinde de düşüş trendi devam ederken, bugün euro TL karşısında 5,90 seviyelerine kadar geriledi.

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