Siemens Türkiye, Gebze'deki Entegre Üretim Tesisleri bünyesinde yeni bir sosyal tesis kurdu. Yaklaşık 1.6 milyon lira yatırımla hayata geçirilen tesiste Siemens Türkiye çalışanları için sosyal yaşam alanları, yürüyüş yolları, futbol sahası, basketbol sahası ve voleybol sahası ile amfi tiyatro gibi sosyalleşme alanları bulunuyor.
- Ekonomi
- 29.11.2018
- Gazete
Siemens’ten çalışana yatırım
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