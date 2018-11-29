Bugünkü
Takvim

Siemens’ten çalışana yatırım

Siemens’ten çalışana yatırım
Siemens Türkiye, Gebze'deki Entegre Üretim Tesisleri bünyesinde yeni bir sosyal tesis kurdu. Yaklaşık 1.6 milyon lira yatırımla hayata geçirilen tesiste Siemens Türkiye çalışanları için sosyal yaşam alanları, yürüyüş yolları, futbol sahası, basketbol sahası ve voleybol sahası ile amfi tiyatro gibi sosyalleşme alanları bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriSiemens’ten çalışana yatırım
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar