Belediye başkanları ile işbirliği içinde şehirlerin sorunlarını çözeceklerini ifade eden Çevre Bakanı Murat Kurum, "Her şehrin kendi içinde kentsel dönüşümünü, şehrini planlaması gerekiyor. Sanayilerimiz, tarım, turizm alanlarımız artık daha doğru konumlanmış olacak" diye konuştu.
- Ekonomi
- 29.11.2018
- Gazete
Şehre özel dönüşüm
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