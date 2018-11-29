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  • 29.11.2018 15:46
  • Son Güncelleme: 29.11.2018 16:00

Son dakika! : yatırımlarımızı artırıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, üzerinden yatırımlarının artırıldığını belirtti.

Bakan Albayraktan flaş AR-Ge mesajı!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hesabından yatırımlarının artırıldığını duyudur.

Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda,

"Büyük ve Güçlü ideali ile çok daha fazla üretmek için Ar-Ge yatırımlarımızı artırıyoruz. 2017 yılında bir önceki yıla göre %21,2 artırdığımız Ar-Ge yatırımlarını, 2018'de daha ileriye taşıyacağız" dedi.






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