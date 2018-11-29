Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından AR-Ge yatırımlarının artırıldığını duyudur.
Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda,
"Büyük ve Güçlü Türkiye ideali ile çok daha fazla üretmek için Ar-Ge yatırımlarımızı artırıyoruz. 2017 yılında bir önceki yıla göre %21,2 artırdığımız Ar-Ge yatırımlarını, 2018'de daha ileriye taşıyacağız" dedi.
Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda,
"Büyük ve Güçlü Türkiye ideali ile çok daha fazla üretmek için Ar-Ge yatırımlarımızı artırıyoruz. 2017 yılında bir önceki yıla göre %21,2 artırdığımız Ar-Ge yatırımlarını, 2018'de daha ileriye taşıyacağız" dedi.
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