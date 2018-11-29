1 günde 3.4 milyar harcadık

Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirilen alışveriş festivalinde kartla 3.4 milyar liralık alışveriş gerçekleştirdik. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre; bu yıl 'Şahane Cuma'da (23 Kasım) yapılan alışverişler, geçen yılın aynı dönemine göre (24 Kasım) yüzde 38 arttı. Alışveriş festivalinde internetten kartlı ödemeler 1 milyar liraya yaklaştı.