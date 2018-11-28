Turizmde ve cepte taksit sayısı arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sınırını 6 aydan 9 aya çıkardı. Kararla, fiyatı 3 bin 500 liranın altında olan cep telefonu kredilerinde de vade 6 aydan 12 aya uzatıldı. Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 6 ay olan vade sınırı, 31 Ocak 2019'a kadar 12 ay olarak uygulanacak.
- Ekonomi
- 28.11.2018
- Gazete
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