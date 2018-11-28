Petrol 50 dolar olur

Uluslararası piyasalarda petrol varil fiyatlarının 62 dolar seviyelerine inmesi ile vatandaşın cebini rahatlatan indirimler ardı ardına sıralanırken; Rus enerji devi Lukoil'den de petrol fiyatlarının 50 dolara ineceği öngörüsü geldi. Yetkililer. petrol fiyatının yılbaşına kadar 100 dolar olabileceği söylentilerine ihtimal vermediklerini belirtti.
- Ekonomi
- 28.11.2018
- Gazete
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