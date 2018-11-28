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50 dolar olur

Petrol 50 dolar olur
Uluslararası piyasalarda varil fiyatlarının 62 dolar seviyelerine inmesi ile vatandaşın cebini rahatlatan indirimler ardı ardına sıralanırken; Rus enerji devi Lukoil'den de petrol fiyatlarının 50 dolara ineceği öngörüsü geldi. Yetkililer. petrol fiyatının yılbaşına kadar 100 dolar olabileceği söylentilerine ihtimal vermediklerini belirtti.

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