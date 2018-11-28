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’lere 734 milyon TL

KOBİ’lere 734 milyon TL
Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Gelişim Destek Programı ile 2 bin 545 işletmeye 734 milyon liralık kaynak sağlanacağını belirterek, "Bu destekle 1.5 milyar liralık proje yatırım hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Böylelikle 6 bin 55 yeni personel istihdam edilmesi bekleniyor" diye konuştu.

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