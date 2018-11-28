İddaa'nın dün gerçekleşen ihalesinde sadece Turkcell iştiraki olan Inteltek teklif verdi. 10 yıl için 200 milyar lira hasılat taahhüdü verilen ihalede son karar Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın olacak. Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu, tüketiciye yönelik ikramiye kısmında artışa gidileceğinin altını çizerek, "Oyunların bundan sonra tüketiciye yönelik ikramiye kısmı yüzde 50'den 70'e çıkıyor. Biz, burada bir ciro taahhüdü verdik. Bir yıl için 20 milyar liralık ciro taahhüdü var" dedi.
- Ekonomi
- 28.11.2018
- Gazete
İddaa’ya 200 milyar ciro taahhüdü
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