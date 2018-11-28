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Gebze-Halkalı da 115 dakika

Gebze-Halkalı yeni yılda 115 dakika
Toplam 43 istasyondan oluşacak ve 76 kilometre uzunluğundaki güzergahta yolculuk süresini 115 dakikaya indirecek Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nın açılışı için geri sayım başladı. ın ilk aylarında açılması planlanan Gebze- Pendik-Ayrılıkçeşme-Sirkeci-Zeytinburnu- Bakırköy-Halkalı güzergahındaki banliyö hattında çalışmalar 'tam gaz' devam ediyor. Hattın hizmete açılmasıyla birlikte Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakikaya, Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arası 13.5 dakikaya, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakikaya inecek.

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