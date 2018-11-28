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  • Ekonomi
  • 28.11.2018 09:37

Cep telefonu için yapılan taksit düzenlemesi 'de yayımlandı

Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonlarının satışında 6 ay olan taksitlendirme süresi, 31 Ocak 2019'a kadar yapılan alışverişlerde 12 aya çıkarıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun, cep telefonu alımı için kullanılan tüketici kredilerinde taksit süresini 6 aydan 12 aya çıkartan düzenlemesinin ardından, Ticaret Bakanlığının Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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