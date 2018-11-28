Bakan Pakdemirli, gıda güvenliğiyle ilgili yaptığı açıklamada mutlaka 'organik hologram'a bakılmasını önerdi. Pakdemirli'nin herkesi ilgilendiren açıklamaları şöyle:

"Açıkta satılan süt, zeytinyağı gibi ürünlerden uzak durulması lazım. Bunlar belki organikliğe, köye, çiftliğe, kırsala olan özlemimizi sembolize ediyor ama bu ürünleri her zaman çok iyi niyetli olarak algılamamız gerekiyor.

Organik ürün tüketmek istiyorsak 'organik sertifikası'nı mutlaka aramamız, eğer ambalajlı bir ürün ise mutlaka arkasını çevirip 'organik hologramı'nı görmemiz lazım. Laboratuvarlarımız dünya çapında uluslararası standartlarda işler yapıyor.



Soğanda denetimlerimiz devam edecek. Önemli olan vatandaşlara sürekli doğru fiyatlarla gıda sağlamamız ve bu fiyatlarının spekülatif olmaması"