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  • 28.11.2018 09:52

fiyatları son durum! 28 Kasım Çarşamba çeyrek altın, ne kadar? Canlı

fiyatları güçlü doların baskısıyla zayıf seyir izliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 336 lira, Cumhuriyet altını 1.377,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,10 düşüşle 206,00 liradan işlem gördü. , bugün ne kadar oldu? İşte 28 Kasım güncel ...

Altın fiyatları üst düzey Fed yetkilisinin faiz oranlarını daha fazla artırmak gerektiğini yeniden teyit etmesinin ardından güçlü doların baskısıyla zayıf seyir izliyor. Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida merkez bankasının faiz oranlarını kademeli olarak artırmaya devam etmesi gerektiğini, ancak para politikasının nötre yaklaşmasıyla ekonomik verileri izlemenin "özellikle önemli" olduğunu belirtti. Spot altının ons fiyatı dün 1,211.36 dolar ile 15 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesine geriledikten sonra hafif değişim göstererek 1,213.71 dolarda bulunuyor. İşte 28 Kasım güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (28 KASIM 2018)

GRAM ALTIN FİYATI
205,60
205,78

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
206,38
206,41

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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