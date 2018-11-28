Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 6 Aralık'ta yapacak.
2019 ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
Milyonlarca işçinin beklediği haber geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 6 Aralık'ta yapacak. Peki asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...
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