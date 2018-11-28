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  • 28.11.2018 11:09
  • Son Güncelleme: 28.11.2018 11:30

2019 ne an açıklanacak? Asgari ücret için kritik tarih belli oldu! Asgari ücret zam oranı ne kadar olacak

2019 oranı ne kadar olacak? ? Milyonlarca işçinin beklediği haber geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 6 Aralık'ta yapacak.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 6 Aralık'ta yapacak.

2019 ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca işçinin beklediği haber geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 6 Aralık'ta yapacak. Peki asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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