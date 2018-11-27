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Üreticilere kolaylığı

Üreticilere TARSİM kolaylığı
Tarım ları Havuzu () yönetiminden yapılan açıklamada, 2019 yılı üretim sezonu için, bitkisel ürün sigortaları poliçelerinin yetkili sigorta acenteleri aracılığıyla düzenletilebileceği bildirildi. Açıklamada, "Üreticilerimiz bitkisel ürünleri için son poliçe kabul tarihlerini www.tarsim. gov.tr üzerinden takip ederek, sistemde yer alan sigorta şirketlerinin yetkili acenteleri aracılığıyla sigortalarını kolaylıkla yaptırabilir" denildi.

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