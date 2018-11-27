Üreticilere TARSİM kolaylığı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yönetiminden yapılan açıklamada, 2019 yılı üretim sezonu için, bitkisel ürün sigortaları poliçelerinin yetkili sigorta acenteleri aracılığıyla düzenletilebileceği bildirildi. Açıklamada, "Üreticilerimiz bitkisel ürünleri için son poliçe kabul tarihlerini www.tarsim. gov.tr üzerinden takip ederek, sistemde yer alan sigorta şirketlerinin yetkili acenteleri aracılığıyla tarım sigortalarını kolaylıkla yaptırabilir" denildi.
- Ekonomi
- 27.11.2018
- Gazete
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