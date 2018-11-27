THY 2 bin 600 kişi alacak

Türk Hava Yolları (THY), 2019'da hem filosunu hem de personel kadrosunu büyütecek. Genel Müdür Bilal Ekşi, THY'nin, büyümesine bağlı olarak her sene kokpite ve diğer birimlere personel alımı yaptığını söyledi. Ekşi, filonun genişlemesine bağlı olarak gelecek yıl bin pilot, bin 600 kabin memuru alımı yapılacağını bildirdi. Ekşi, "Özellikle genç arkadaşlarımız, hem bizim hem de iştiraklerimizin web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunsun" dedi. THY'nin büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Ekşi, şöyle devam etti: "İstanbul Havalimanı tüm fazlarıyla tamamlandığında 250 bine yakın personel çalışacak. Biz de doğal büyümemize bağlı olarak eleman alıyoruz. İstanbul Havalimanı'nda daha fazla büyürsek daha çok alım yaparız."
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