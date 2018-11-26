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  • 26.11.2018 15:24
  • Son Güncelleme: 26.11.2018 15:44

() personel alacak ( sayfası ve iş ilanları)

, Türkiye'nin havacılık sektörünü büyütecek. Bununla ilgili ilk adım 'dan () geldi. Türk Hava Yolları Genel Müdür yaptığı açıklamada, gelecek yıl bin pilot ve bin 600 kabin memuru alınacağını açıkladı. Bilal Ekşi'nin bu açıklaması sonrası ilanları en çok arananlar arasına girdi. Peki Türk Hava Yolları iş ilanları nereden yayınlanıyor? nasıl yapılır? Yapmanız gereken tek bir şey var. İşte Türk Hava Yolları iş ilanları hakkında tüm bilinmesi gerekenler...

İstanbul Havalimanı'nın 29 Ekim'de açılmasının ardından herkes Türk Hava Yolları'nın işe alım yapıp yapmayacağını merak ediyor, THY kariyer sayfasına akın ediyordu. Türk Hava Yılları Genel Müdürü Bilal Ekşi, merak edilen konu hakkında açıklama yaptı. Bilal Ekşi, şirketin filosunu genişletmesine bağlı olarak gelecek yıl bin pilot, bin 600 kabin memuru alınacağını bildirdi. Peki Türk Hava Yolları (THY) işe alım ne zaman yapılacak? THY iş başvuru nereye yapılır? İşte THY iş ilanları hakkında tüm detaylar.

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