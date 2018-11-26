İstanbul Havalimanı'nın 29 Ekim'de açılmasının ardından herkes Türk Hava Yolları'nın işe alım yapıp yapmayacağını merak ediyor, THY kariyer sayfasına akın ediyordu. Türk Hava Yılları Genel Müdürü Bilal Ekşi, merak edilen konu hakkında açıklama yaptı. Bilal Ekşi, şirketin filosunu genişletmesine bağlı olarak gelecek yıl bin pilot, bin 600 kabin memuru alınacağını bildirdi. Peki Türk Hava Yolları (THY) işe alım ne zaman yapılacak? THY iş başvuru nereye yapılır? İşte THY iş ilanları hakkında tüm detaylar.