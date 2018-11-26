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  • 26.11.2018 11:05

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren kararı

, ler ile ilgili milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren bir karara imza attı. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşme şartının karara bağlandığı davada, işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesiyle birlikte yıllık izin hakkını para olarak alabileceğine hükmedildi.

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren yıllık izin kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karara konu olan olay İstanbul'da yaşandı. Bir mağazada tezgahtar olarak çalışan işçi, iş akdinin işverence haksız olarak feshedildiğini belirterek iş mahkemesine müracaat etti. Mağaza Müdürü tarafından şube değişikliği yazısı imzalattırılmak istendiğini, yazıyı imzalamaması üzerin, 'O zaman evine git' denilmek suretiyle işten kovulduğunu ileri süren davacı işçi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağını talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı işveren, davacının herhangi bir alacağının bulunmadığını dile getirdi.

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