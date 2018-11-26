Altın fiyatları doların gücünü korumasına paralel olarak yatay seyretti. Yatırımcılar yön için Cuma günü ABD ile Çin liderleri arasında yapılacak olan ticaret görüşmesini izliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,223.31 dolarda bulunuyor. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 26 Kasım güncel altın fiyatları...