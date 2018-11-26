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  • 26.11.2018 09:31

bugün ne kadar? 26 Kasım güncel çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı!

yeni haftaya nasıl başladı? İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 340,00 lira, Cumhuriyet altını 1.392,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,38 düşüşle 208,20 liradan işlem görmüştü. ne kadar oldu? İşte 26 Kasım güncel çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı...

Altın fiyatları doların gücünü korumasına paralel olarak yatay seyretti. Yatırımcılar yön için Cuma günü ABD ile Çin liderleri arasında yapılacak olan ticaret görüşmesini izliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,223.31 dolarda bulunuyor. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 26 Kasım güncel altın fiyatları...

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