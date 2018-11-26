Torba yasa ile GSS prim borçlarını yapılandıran vatandaşların, borçlarının silinmesi için 30 Kasım'a kadar gelir testi yaptırması gerekiyor. Konu ile ilgili araştırma yapan vatandaşlar ise gelir testinin ne olduğunu ve nerede yapıldığını merak ediyor. İşte sizler için gelir testi ile ilgili bilgileri derledik.