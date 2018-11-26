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  • 26.11.2018 11:24

uygulamasında son tarih 30 Kasım! Gelir testi nasıl ve nerede yapılır?

Genel Sağlık Sigortası () kapsamına alınan ve sigortalı bir işte çalışmayan vatandaşların yaptırması gerekiyor. Bu durumda olan ve gelir testi yaptırmayan milyonlarca vatandaşın GSS prim borcu birikmişti. Yapılan düzenleme ile 30 Kasım 2018'e kadar gelir testi yaptıran vatandaşların GSS prim borcu tamamen ya da bir kısmı silinecek. Peki ? Gelir testi nasıl ve nerede yapılır?

Torba yasa ile GSS prim borçlarını yapılandıran vatandaşların, borçlarının silinmesi için 30 Kasım'a kadar gelir testi yaptırması gerekiyor. Konu ile ilgili araştırma yapan vatandaşlar ise gelir testinin ne olduğunu ve nerede yapıldığını merak ediyor. İşte sizler için gelir testi ile ilgili bilgileri derledik.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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