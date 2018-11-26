Dolar ve euro düşüş trendine bugün de devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 5,28'den kapatan ve 26 Kasım 2018 Pazartesi gününe de o rakamdan başlayan dolar, öğle saatlerinden sonra son 3,5 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 5,24'e kadar indi. Bir sonraki aşamada 5,20 TL'nin altını zorlaması beklenen dolar için, uzmanlar düşüşün devam edeceği yönünde görüş bildirdi. Dolar fiyatlarının 5,24'e gerilediği dakikalarda euro da son 4 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 5,96 TL'den işlem gördü. Euro için de bir sonraki durağın 5,90 TL seviyeleri olması bekleniyor.

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış fiyatı: 5,2436 TL

Dolar satış fiyatı: 5,2466 TL

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı: 5,9628 TL

Euro satış fiyatı: 5,9670 TL