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  • 26.11.2018 13:56

ve düşmeye devam ediyor! ve euro fiyatları ne kadar?

ve fiyatları son dönemde olduğu gibi bugün de düşmeye devam ediyor. Son 3,5 ayın en düşük seviyelerine inen dolar ve euro, bugün Türk Lirası karşısında yaklaşık yüzde 1'lik bir değer kaybetti. Dolar saat 13.45 itibariyle 5,24 TL'den işlem görürken, euro da aynı dakikalarda 5,96 TL'den işlem görüyor. İşte 2018 Pazartesi güncel döviz kurları...

Dolar ve euro düşmeye devam ediyor

ve düşüş trendine bugün de devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 5,28'den kapatan ve 2018 Pazartesi gününe de o rakamdan başlayan dolar, öğle saatlerinden sonra son 3,5 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 5,24'e kadar indi. Bir sonraki aşamada 5,20 TL'nin altını zorlaması beklenen dolar için, uzmanlar düşüşün devam edeceği yönünde görüş bildirdi. Dolar fiyatlarının 5,24'e gerilediği dakikalarda euro da son 4 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 5,96 TL'den işlem gördü. Euro için de bir sonraki durağın 5,90 TL seviyeleri olması bekleniyor.

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

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Dolar alış fiyatı: 5,2436 TL
Dolar satış fiyatı: 5,2466 TL


Euro alış fiyatı: 5,9628 TL
Euro satış fiyatı: 5,9670 TL

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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