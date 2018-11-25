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Soğan oyunu bitti
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, fiyatlarında başlatılan spekülatif artışları ve oluşabilecek manipülasyonları önleyici talimatları doğrultusunda başlatılan denetimlerle, marketlerde soğan fiyatları ucuzladı. 'nin birçok bölgesinde soğan stoklayan depolara baskınlar yapılmıştı. 10 zincir marketin, soğandaki spekülasyonu ortadan kaldırmaya ve enflasyonla mücadeleye destek kapsamında yaptığı indirim sonrasında, fiyatlar önemli oranda düştü. Böylece, soğanın kilogramı yaklaşık 1,5 lira ucuzlayarak, ortalama 3,5 lira seviyesine indi. Düşüşün daha da süreceği belirtildi. Öte yandan sektör temsilcileri şu anda Türkiye'ye yetecek kadar soğan bulunduğunu da belirtti.

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