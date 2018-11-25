İkramiyeye üç zam formülü

Yaklaşık 12.3 milyon emekli bu yıl hayata geçirilen yasa ile bayram ikramiyesi hakkı elde etti. Emekliler bu yıl Ramazan ve Kurban bayramlarından önce biner lira ikramiye aldı. 2019'da da 2 bayram ikramiyesi alacak olan emekliler, tutarda artış beklentisi taşıyor. Türkiye Emekliler Derneği'nin "İkramiye tutarı her yıl enflasyon oranında artırılsın" talebi büyük yankı uyandırdı. Emeklilerden TAKVİM'e konuyla ilgili telefon yağdı.
3 FARKLI TAHMİN...
Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, 2019'da ödenecek ikramiye tutarı 2018 yılında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi oranında artacak. 2018 yılı enflasyonu için de 3 farklı tahmin bulunuyor. 2019 Yılı Programı'ndaki tahmine göre, 2018 sonunda enflasyon yüzde 20.8 olarak gerçekleşecek. Bu durumda ikramiye tutarı bin 208 liraya yükselecek. Merkez Bankası ise 2018 enflasyon tahminini yüzde 23.5 olarak açıkladı. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, ikramiye tutarı bin 235 liraya çıkacak. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketinde de cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi tahmini yüzde 24.45 olarak çıktı. Bu tahmine göre de emekliler 2019'da iki kez bin 244 lira 50 kuruş ikramiye alabilecek. İkramiye artışı, yasada belli bir kurala bağlanmamıştı. Ancak bin liralık tutarda yıldan yıla artış yapılabileceğinin sinyalleri verilmişti. Emekliler şimdi verilecek kararı bekliyor.
3 FARKLI TAHMİN...
Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, 2019'da ödenecek ikramiye tutarı 2018 yılında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi oranında artacak. 2018 yılı enflasyonu için de 3 farklı tahmin bulunuyor. 2019 Yılı Programı'ndaki tahmine göre, 2018 sonunda enflasyon yüzde 20.8 olarak gerçekleşecek. Bu durumda ikramiye tutarı bin 208 liraya yükselecek. Merkez Bankası ise 2018 enflasyon tahminini yüzde 23.5 olarak açıkladı. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, ikramiye tutarı bin 235 liraya çıkacak. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketinde de cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi tahmini yüzde 24.45 olarak çıktı. Bu tahmine göre de emekliler 2019'da iki kez bin 244 lira 50 kuruş ikramiye alabilecek. İkramiye artışı, yasada belli bir kurala bağlanmamıştı. Ancak bin liralık tutarda yıldan yıla artış yapılabileceğinin sinyalleri verilmişti. Emekliler şimdi verilecek kararı bekliyor.
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