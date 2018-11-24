Argela çözümlerine ‘Yerli Malı Belgesi’

TÜRK Telekom iştiraki Argela, telekom operatörlerinin şebeke analiz ve performans izleme ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdiği Şebeke Performans Görüntüleme (NPM) ve Müşteri Deneyim Yönetimi (CEM) çözümlerinin yerliliğini tescilledi. Argela, yüzde 100 yerli mühendislik ürünü bu iki çözümü için İstanbul Sanayi Odası'ndan 'Yerli Malı Belgesi' aldı. Argela CEO'su Bülent Kaytaz, "Sadece şirketimiz için değil, Türkiye için de yüksek teknoloji alanında fikri mülkiyet üretiyoruz. Geliştirdiğimiz çözümlerimizi tüm dünyaya sunuyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 24.11.2018
- Gazete
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