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  • 23.11.2018 10:49
  • Son Güncelleme: 23.11.2018 11:14

ve Orman Bakanı Pakdemirli ye müjdeyi verdi

ve Orman Bakanı , tarımı destekleme ödemeleri kapsamında üreticilere yapılacak olan 490 milyon TL'lik ödemeye bugün başlanacağını açıkladı. Bu ödeme ile birlikte 2018 yılında verilmesi planlanan 14,5 milyar TL tutarındaki destekleme ödemelerinin 12,7 milyar TL'si ödenmiş olacak.

Hükümet müjdeyi verdi! Ödemeler bugün başlıyor

ve Orman Bakanı : "Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye'de 81 ilde teşkilatı olan üç büyük markette 29 lira kıyma, 31 lira kuşbaşı et satışları devam etmekte. Bunu da devam ettirebildiğimiz sürece devam ettirmeyi düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sözlerine şöyle devam etti;
"Önümüzdeki 6 ay içerisinde kasaplık hayvanla ilgili herhangi bir ithalatımız olmayacak. Bunu net söyleyebilirim ama Türkiye (tüketimini) 6 kilodan 15 kiloya çıkarırken üretimini yüzde 70 artırmış. Bugün itibarıyla tüketici tercihleri proteinde bir miktar daha ette olduğu için bizim bu konuyla ilgili ithalat bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırmamız 3 senelik bir program. 2021 yılı içinde biz artık 'tamamen Türkiye bu konuda ithalata bağımlı olmaktan kesinlikle çıkacaktır' diyebiliyoruz."

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