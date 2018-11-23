Türk Hava Yolları'nın 31 Ekim'de 5 noktaya seferlere başladığı İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma 30 Aralık saat 03:00'de başlayacak. Taşınma süreci 45 saat sürecek ve Atatürk Havalimanı 31 Aralık saat 00:00'dan itibaren ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak. Büyük taşınmaya artık 37 gün kala havacılık sektörü başta olmak üzere İstanbul Havalimanı'nda yer alacak işletmeler de hazırlıklarına hız verdi.Yolcu sayıları daha da artacak havayolu şirketleri ile bu şirketlere hizmet verecek işletmeler personel alımlarını İstanbul Havalimanı'na göre güncelledi. Şirketler yeni istihdamlar için ilanlara çıkarken özellikle iş başvurularının yapıldığı web sitelerinde İstanbul Havalimanı için aranan personel ilanlarındaki artış dikkat çekiyor.