Sözleşmenin, "Ruhsat hakkı verilen hattın işletilmesi"ne ilişkin maddesine göre, İDO, 7 Temmuz 2010 tarihli UKOME kararı ile belirlenen hatlar için, her yıl Eylül ayı sonuna kadar, takip eden yıla ilişkin sefer tarifesini düzenleyerek İdareye verip buna göre toplu taşıma yapmak zorunda. Sözleşmeye göre İBB, bu programda belirlenen saatler dışında toplu taşıma ihtiyacı tespit ettiği zaman, bunu İDO'ya bildirerek sefer tarifesine dahil edilmesini isteyebilecek.