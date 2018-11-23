SGK’dan kolay sigorta dönemi

SGK'nın temizlik, çocuk ve yaşlı bakımı gibi ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran işverenler için geçen yıl başlattığı uygulamanın kolaylıklarından, apartman ile iş hanı yöneticileri de faydalanacak. Yeni yılla birlikte kapıcıların primleri işverenlerin her ay ayrıca bir bildirimine gerek olmaksızın otomatik tahakkuk ettirilecek, kolayca ödenebilecek.