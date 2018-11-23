Ekonomiden iyi haberler gelmeye devam ediyor. Euro, gün içerisinde en düşük 6.0292 lirayı ve en yüksek 6.0705 lirayı gördükten sonra ilk kez 6 liranın altına düşerek 5,99 TL'yi test etti.

İstanbul serbest piyasada şu dakikalarda dolar 5,2880 liradan, euro ise 6,0077 liradan satılıyor.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,16, sanayi endeksi yüzde 0,48, teknoloji endeksi yüzde 0,08 ve hizmetler endeksi de yüzde 0,23 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 209'u yükseldi, 142'si değer kaybetti.

ALTININ ONSU 1.222,99 DOLAR SEVİYESİNDE BULUNUYOR

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1379, sterlin/dolar paritesi 1,2853, dolar/yen paritesi 112,81 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 5,2880 liradan, avro 6,0210 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.222,99 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,75 dolardan işlem görüyor.