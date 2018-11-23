İhracatçıya 200 milyon TL

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tarım sektörüne ve ihracata artı değer kazandırılması amacıyla Türk Eximbank'ın tarıma dayalı ürün ihracatının finansmanında daha etkili olmasının kararlaştırıldığını ifade etti. Bakan Pekcan, "Türk Eximbank program ile yıl sonuna kadar pamuk, incir, üzüm, zeytin, fındık, kayısı ve diğer tarım ürünleri ihracatı yapan firmalarımıza 200 milyon dolar ilave finansman sağlayacak" açıklamasını yaptı.
- Ekonomi
- 23.11.2018
- Gazete
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